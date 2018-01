The Biggest Loser Slovenije je Bojan

V velikem finalu so se pomerili Bojan, Aleksandar, Iztok in Indira. Foto: Planet TV

Po tednih odrekanja, potenja v telovadnici in številnih izzivih in skušnjavah, ki so jih doživeli tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, je sledil še veliki finale. V njem so se pomerili Bojan, Aleksandar, Iztok in Indira. Borili so se za prvo nagrado v višini 50 tisoč evrov oziroma tisoč evrov za vsak izgubljeni kilogram.

In prvi zmagovalec slovenskega šova The Biggest Loser je postal Bojan.

Nagrada je čakala tudi enega od tekmovalcev, ki je že izpadel, vendar je bil doma med vsemi izpadlimi pri hujšanju najuspešnejši. To nagrado je dobil Boštjan in postal t. i. Lucky Looser.

No, izbirali so tudi zmagovalca občinstva. Ta laskavi naziv in 1000 evrov je prav tako prejel Bojan.