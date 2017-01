Betka Šuhel Mikolič: Letos 366-krat na Šmarni gori

Za navdušeno pohodnico Betko Šuhel Mikolič, podjetnico, voditeljico, novinarko in še kaj, je bil torek, 27. december, prav poseben dan. Točno na svoj rojstni dan je namreč dosegla 366. vzpon na Šmarno goro v tem letu! Betki so se na jubilejnem pohodu ob sončnem vzhodu pridružili mnogi najbližji, tudi mož Dean, na vrhu pa so ji čestitali, nazdravili in seveda skupaj posneli nekaj spominskih fotografij. Betka je vrhunec svoje hoje na 669 metrov visoko 'Šmarko', kot ji pravi večina, pripravila poleti, ko se je v 24 urah skupaj z Metko Albreht kar devetnajstkrat povzpela na vrh, pridružilo pa se jima je skoraj tisoč Slovencev, med njimi tudi predsednik Borut Pahor in župan Zoran Janković. Kakšen izziv si bo Betka postavila za prihodnje leto, še ni znano, bo pa o svojih pohodih napisala knjigo in jo opremila s fotografijami z vrha, s katerimi dnevno že razveseljuje prijatelje na facebooku.

