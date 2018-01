Beg ali ugrabitev? Na Mirelin telefon se oglaša moški glas

Nenavadno izginotje Mirele Lapanović še vedno dviga precej prahu. Pred nekaj dnevi jo je menda pred televizijsko hišo Happy TV ugrabil njen partner Neša Vuković. O tem so ustvarjalci šova Pari, v katerem ponovno sodeluje, obvestili policijo, ki pa Mirele menda še vedno ni našla. A kot so zapisali na spletni strani Happy TV, je produkciji vseeno uspelo priti do novih informacij o njej. Voditeljica Anđelka Lakičević je namreč tekmovalcem razkrila naslednje. »Na Mirelin telefon se oglaša Neša in se predstavlja kot njen odvetnik. Pozivamo Mirelo, naj se javi produkcijski hiši.«

Produkcija hiša je v nedeljo razkrila še nekatere nove podrobnosti, povezane z Mirelinim izginotjem. Zapisali so, da jih je na tisti dan, ko je izginila, prosila, da ne bi šla v mesto in predlagala, naj gre namesto nje Mladen. »Glede na to, da smo slišali, na kakšen način je bila Mirela ugrabljena, apeliramo na tožilstvo, da primer obravnava kot resno kriminalno dejanje,« so zapisali na spletni strani Happy TV. Zapisali so še, da je Mirela izjavila, da je trpela zaradi Milijevega maltretiranja in da je to edini razlog, zakaj je odšla z Nešem. Neša je baje tudi večkrat klical v produkcijsko hišo in prosil, naj oddaljijo Milija od Mirele. V produkcijski hiši pravijo, da so njegova ljubosumna sporočila posneli in jih nameravajo predati policiji in tožilstvu. »Apeliramo na Mirelo, da se nam javi, da bomo vedli, ali je dobro in da vse to ni Neševo maslo.«

Mirela se je nato oglasila na enem od svojih profilov na facebooku. Tam je zapisano, da je Neša ni ugrabil, temveč odrešil muk. Menda je obiskala zdravnika, ta pa da pravi, da je njeno zdravstveno stanje tako slabo, da ni zmožna več sodelovati v šovu.