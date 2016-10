Barbra Drnač šest let pozneje: Rak ne bi smel biti tabu

Rak je ena izmed najbolj razširjenih bolezni našega časa, zato se moramo o njem pogovarjati na glas. vse leto, ne le oktobra, v mesecu boja proti raku dojk. Tega se zaveda tudi Barbra Drnač, eden tistih prepoznavnih obrazov, ki o svoji bitki s to zahrbtno boleznijo govorijo brez zadržkov. Še vedno pa je veliko zvenečih imen s podobno izkušnjo, a brez poguma, da bi z javnim priznanjem pripomogli k podiranju tabujev, zaradi katerih se rakave bolnike povsem neupravičeno obsoja na smrt.

Pred šestimi leti, ko je Barbra izvedela za diagnozo, je sledi hud šok in v tistem času si tudi ona ni upala na glas povedati, da ima raka oziroma rakovico, kot jo je poimenovala. »Nisem želela, da bi se delal prevelik pomp okrog tega, saj vem, kako se ljudje odzivajo – O, a ona tudi?! Joj, kaj pa zdaj …? Okolica zelo hitro določi, da je po tebi. Nisem želela teh negativnih vibracij in sem najprej uredila zadeve v svojem svetu, s hčerko Terezo, njenim fantom Žigo, ki je imel za sabo podobno izkušnjo, ter partnerjem Bojanom. Da moram spregovoriti na glas, sem zaslutila šele takrat, ko je bilo uradno zdrav ljenje za mano,« pripoveduje voditeljica in avtorica Parade plesa, ki je s to kultno oddajo zakorakala že v štiriindvajseto sezono.

