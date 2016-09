Baletni konec poletnega festivala

Ni težko opaziti, da se je dan začel hitro krajšati in da se poletje že nekaj časa poslavlja. S poletjem pa se je poslovil tudi že 64. Festival Ljubljana, ki je vse ljubitelje dogodkov razvajal več kot dva meseca, in sicer med 27. junijem in 13. septembrom.



Zadnjo, sklepno predstavo Up and Down je izvedel Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga. Kot že naslov pomenljivo pove, gre za prikaz zgodbe vzponov in padcev iz življenja glavnih likov. Avtor želi z vsebino gledalce opomniti na usodne posledice, ki si jih človek lahko povzroči, ko izda sebe. Pred predstavo sta nekaj besed spregovorila tudi Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana, in podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin, ki sta več kot zadovoljna z letošnjo izvedbo in potekom festivala. Po besedah organizatorjev si je festivalske prireditve ogledalo več kot 45.000 obiskovalcev, sodelovalo pa je 2700 umetnikov iz 30 držav. Obisk je bil manjši kot lani, vendar kljub temu navdušujoč. Kar pa je nekako pričakovano, saj je bil več kot navdušujoč, kakovosten in žanrsko pester tudi celoten program festivala.



Glavno žensko vlogo v zaključni predstavi, baletu Up and Down, je odigrala izvrstna baletna plesalka Lyubov Andreyeva, simpatična lepotica, rojena v Belorusiji. S svojo karizmo je zbrane očarala že na zadnji novinarski konferenci, po predstavi na odru Cankarjevega doma pa ji je rože podaril sam Darko Brlek. Nič manj odličen ni bil baletnik Oleg Gabyshev, ruski plesalec, ki je v predstavi odigral glavno moško vlogo in je zagotovo očaral marsikatero gledalko v dvorani. Vsekakor je bila z njegovim plesnim nastopom zadovoljna Barbra Drnač, ki se je prireditve udeležila v spremstvu Bojana Požarja. Baletnemu nastopu je seveda sledil sprejem za vse povabljene goste. Med občinstvom smo lahko videli celo Barta Twaalfhovna, nizozemskega veleposlanika v Sloveniji, ki se je po predstavi zabaval v družbi zakoncev Cvikl.