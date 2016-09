Balerina Ana Klašnja žari, Miho pa skrbi

Balerina Ana Klašnja, ki ravno ta petek, 2. septembra, praznuje 36. rojstni dan, je po porodu spet v zavidljivi formi. Ana je konec aprila prvič postala mamica sinčku Jaši, že konec julija pa je osupnila mnoge s fotografijo na instagramu. S pravo vadbo še ni začela, a v skrbi za gibčnost in kondicijo je z gibanjem začela kmalu po porodu, saj si želi, da bi se ji odsotnost iz baletnih vrst kar najmanj poznala. Naši viri so nam zaupali, da jo velikokrat v zelo športnem koraku videvajo na sprehodu v okolici atletskega stadiona v Šiški, njen Miha pa je znanki, ko se je sam sprehajal z Jašo po mestu, zaupal, da ga skrbi, ker želi Ana prehitro priti nazaj v formo, saj naj bi si mlada mamica po njegovem mnenju vzela vsaj pet mesecev, da bi se njeno telo odpočilo, in šele nato začela z vadbo. No, Ana bo v ljubljanski Operi zasijala že to soboto, ko se začnejo predizbori za šov Slovenija ima talent, kjer je tudi letos žirantka.

