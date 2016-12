Bajni honorarji prej izjema kot pravilo

Hrvati so veliko bolj odprti glede honorarjev kot Slovenci, ki svoj zaslužek skrivajo. Vsaj večina. Ti namreč niso več tako bajni, kot so bili včasih, ko so bili na silvestrovo najmanj dvakrat višji. Le peščica zaželenih slovenskih izvajalcev igra na silvestrovo in tudi dobi dober honorar, načeloma pa so to glasbeniki, ki imajo vse leto veliko nastopov. Mednje uvrščamo Čuke, Modrijane, Tanjo Žagar, Jana Plestenjaka, Heleno Blagne in druge.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.