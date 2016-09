Babji ravs dobil epilog, Miša Molk jo ima

Po številnih kadrovskih menjavah in rošadah, ki so se v zadnjem letu zgodile na Televiziji Slovenija, je uspelo tudi Miši Molk, o kateri smo poročali, da ni želela sprejeti katere koli ponudbe, temveč je čakala na oddajo, ki bi ji bila pisana na kožo. In Miša jo je končno tudi dobila.

Oddaja s pomenljivim imenom Zgoraj brez je mesečno srečanje Miše Molk z znanimi in neznanimi snovalci in izkuševalci družbe, ki bodo za eno uro v ikonični atmosferi »tam zgoraj« zgoraj brez. V oddaji se bo voditeljica v Skalni dvorani Ljubljanskega gradu z našpičenimi ušesi in pronicljivostjo ter brez prsta na ustnicah pogovarjala z ustvarjalci, misleci, garači in tudi talenti o njihovih življenjskih zgodbah in kariernih poteh.

Podkast Govori molk z Mišo Molk bo izhajal kot posebni spletni format, v katerem se bo voditeljica Miša Molk brez zadržkov pogovarjala o temah, o katerih se v javnosti redko ali neradi pogovarjamo. S svojimi gosti se bo osredotočala na teme, ki jih bodo skupaj postavili na osebno prizmo.