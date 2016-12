Avstrijka izdala Tino Maze: udarci in podle igre

Prišlo je povsem nepričakovano, ko so se strasti že polegle, je udarila Anna Fenninger, poročena Veith, in v svoji biografiji razkrila nemalo pikantnih podrobnosti iz zakulisja smučarske scene. Posebno pozornost je namenila tudi odnosu z našo šampionko Tino Maze in razgalila predvsem njuno navidezno prijateljstvo pred kamerami, ki pa naj bi predvsem proti koncu zadnje sezone mejilo že na sovraštvo. Tina Maze je nesporna kraljica zasneženih strmin, in četudi jo je v skupnem seštevku njene zadnje sezone za pičlih dvajset točk premagala Anna Veith, takrat še Fenninger, bo rekord iz sezone 2012/13 za večno zapisal v zgodovino. S tem se strinja tudi Avstrijka, ki pa nad nekaterimi reakcijami Tine ni bila navdušena. To je izpostavila v svoji avtobiografiji z naslovom Vmesni čas in navedla nekaj javnosti še neznanih podrobnosti. Včasih sta se bistveno bolje razumeli, ko pa sta začeli zmagovati, se je tudi njun odnos korenito spremenil. Sprva sta se še veselo objemali ob razglasitvi rezultatov, nato le še rokovali, na koncu pa celo ignorirali druga drugo. Anna je Tino tudi obdolžila, da jo je udarila, potem ko jo je na neki tekmi premagala. »Po koncu vožnje sem jo potrepljala po hrbtu, kar je razumela kot poskus udarca, zato me je boksnila v roko in odrezavo rekla, kaj hočem. Bila sem šokirana in se ji hitro opravičila, da sem ji želela le čestitati,« se spominja bližnjega srečanja s konkurentko. Od takrat naprej sta bili na bojni nogi in se nista več pozdravljali, še pove temnolaska. Tina ji prav gotovo ne bo ostala dolžna, saj tudi ona pripravlja svojo plat zgodbe, spomine bo namreč združila v biografiji in razkrila nemalo burnih trenutkov na poti do vrha in sladko-grenkega slovesa od tekmovalnih smuči. Izvedeli smo še, da se je njun odnos znova ogrel, zdaj ko nista več konkurentki.

