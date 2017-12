Avdiću uspelo: Osemindvajset ur za 180 tisočakov

Del ekipe Radia 1, Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak, je včeraj opravil že tretji dobrodelni šov za pomoči potrebne slovenske družine. Na ljubljanskem Mestnem trgu so v za ta namen postavljenem studiu gostili vrsto znanih slovenskih obrazov od četrtkovega do petkovega jutra.

Akcijo neprekinjenega 28-urnega javljanja v živo so v četrtek začeli s Policijskim orkestrom, kmalu zatem pa so si kljuko studia začeli podajati tudi znani Slovenci. Med prvimi obiskovalci so bili Marjan Šarec, Raša Nesterović, Zoran Janković in Irena Yebulah Tiran.

180.594 evrov so zbrali radijci.

V studio je prišel tudi Saša Losić iz Plavega orkestra, ki se je z Denisom Avdićem preoblekel v Božička in na bližnjem Prešernovem trgu v duetu z njim zapel nekaj hitov benda. Ni pa to bil edini Avdićev duet, saj je zapel tudi s Heleno Blagne. Za božično vzdušje in ritme so poskrbeli tudi udeleženci pravkar končanega šova Znan obraz ima svoj glas, Mambo kings in Game over. Kot nikoli in nikjer seveda ni šlo brez najbolj razvpitega slovenskega slavčka, Damjan Murko je Avdiću ob tej priliki zapel svoj zadnji hit Šok, za katerega trdi, da govori tudi prav o Avdićevem Denisu. Maratonske radijce so z obiskom presenetili tudi predsednik Borut Pahor, Nina Pušlar, Uroš Slak, Nuša Lesar in drugi. Zadnje ure dobrodelnega šova v petkovem jutru so voditeljski ekipi pomagali prestati Nika Zorjan, Maja Keuc in BQL.

Na koncu, takoj po odštevanju zadnjih sekund 28-urnega programa, se je na zaslonu zasvetil končni znesek zbrane pomoči, ki je dosegel 180.594 evrov.

Več kot zadovoljni radijci so na koncu objeti zaplesali še ob pesmi Kot nekdo, ki imel me bo rad, ki sta jo za to priložnost zapeli Nuša Derenda in Alenka Godec.

»Z akcijo in sploh končnim zneskom smo več kot zadovoljni in tudi zelo veseli, da smo lahko po svojih močeh priskočili na pomoč in da bo zaradi tega lepše kar več slovenskim družinam,« so ob koncu še povedali voditelji.