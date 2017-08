Avdicija z Marto gre naprej

»Sproščeno je,« pravijo udeleženci avdicije, ki jo s Slovenskimi novicami pripravljata pevka Marta Zore in vsestranski Gojmir Lešnjak - Gojc za oktobrsko glasbeno predstavo, s katero se bosta sprehodila skozi vse glasbeno-pevske stile zadnjih 200 let.

Vznemirjenje se je spremenilo v neskončno veselje.



»Glasba je najbolj univerzalen jezik tega planeta, ki ga imenujemo Zemlja. In vedno, ko imam priložnost sodelovati pri takih dogodkih, se počutim kot najstnik, ki se prvič zaljubi. Tako je tudi zdaj, ko se pripravljamo na srečanje s številnimi pevci, ki jih vztrajno združuje moja čudovita prijateljica Marta Zore s sodelavci. Komaj čakam!« sporoča Gojc.



Vabljeni na avdicijo v ponedeljek, 28. 8., ob 17. uri na oder dvorane Šmartinskega doma na Škofjeloški 18 v Kranju.

Na njun poziv vsem, ki bi želeli sodelovati v tem gledališko-glasbenem projektu, se je odzvalo že skoraj 200 mladih, še mlajših, najstnikov ter odraslih in tudi seniorjev. Avdicij še ni konec, zato Marta Zore, Gojc in Slovenske novice pozivajo vse, ki bi želeli sodelovati, naj se prijavijo na naslov tajništvo@slovenskenovice.si ali na spletni strani www.slovenskenovice.si/avdicija.

»Mislim, da bi zdaj in v prvi polovici septembra, ko bodo pevci prišli z dopustov, lahko dobili še nekaj dobrih kandidatov,« pravi Zoretova, ki vabi vse, ki bi se radi udeležili avdicije, v ponedeljek, 28. 8., ob 17. uri na oder dvorane Šmartinskega doma na Škofjeloški 18 v Kranju.

Tisti, ki so se avdicij že udeležili, so enotni, da je prevladovalo sproščeno vzdušje, in kot je dejala 16-letna Teja Kozjek iz Medvod, »smo se lahko prijavili ljudje vseh starosti ne glede na izkušnje v petju«.

Nič manj zadovoljstva pa ni med tistimi, ki so v ekipo Marte in Gojca že sprejeti. »Na avdiciji, na kateri sem zapela prva, sem bila prijetno vznemirjena, saj me je Marta pozorno poslušala. Na koncu me je še pohvalila, vznemirjenje pa se je spremenilo v neskončno veselje, saj sem bila sprejeta v njeno ekipo,« je povedala 12-letna Neva Grčar s Polzele.