Anže Šuštar se je opravičil zasmehovanemu košarkarju

»Sliko, na kateri se primerja g. Marjanović s troli iz risanke Palček David, so delili mnogi uporabniki družabnih omrežij pred mano. Stvar se mi je za trenutek zdela posrečena, saj tudi z mojim sinom gledava to risanko in tudi sam sem objavil to sliko brez namere, da bi žalil, ampak samo za preprost hec, ki pa se je izkazal za žalitev. Iskreno se opravičujem za to dejanje, ki je prizadelo mnoge.«

Tako je na svojem facebooku zapisal glasbenik Anže Šuštar, ki je pred dnevi visokoraslega košarkarja Srbije Bobana Marjanovića zaradi njegovega videza primerjal s trolom, likom iz risanke Palček David.

»Rad bi povedal, da nisem človek, ki bi žalil ljudi vsevprek, saj se zavedam, kaj to pomeni, saj sem bil tudi sam žrtev mnogih blatenj in žaljivk v preteklosti,« je dodal. Šuštar je objavo, ki so jo mnogi dojeli kot žaljivo, odstranil s svojega zidu na facebooku.