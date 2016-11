Anna povsem depresivna, Matjaž priznal, da jo ima rad

V šovu Kmetija: Nov začetek je Anna doživela pravi šok. Še vedno se ni sprijaznila z dejstvom, da bo odslej članica oranžne družine, kamor jo je po sobotni areni poslala zmagovalka dvoboja Adriana. Anna tega ni dobro prenesla, psihično je povsem na tleh. Ne more se namreč sprijazniti z dejstvom, da bo zdaj sodelovala z družino, proti kateri se je doslej borila in jo redno premagovala, občutek ima, da se ji je vse sesulo. Težko se bo prilagodila tistim, ki jih sovraži, je priznala.

Kaj vse so jim počeli …

Se je pa kmalu odločila, da bo svoji novi družini do zmage pri nalogi pomagala tudi tako, da razkrije vse skrivnosti njene bivše, vijolične družine. Matjažu je razkrila, kaj vse so v nasprotni družini počeli in na kakšne načine so jim škodovali. Največ je bilo skrivanja hrane.

Ko je Matjaž o tem govoril z Božem, sta bila oba presenečena, saj nista mogla verjeti, da so vijolični sposobni tako nepoštene igre. Matjaž je zaradi tega po eni strani vesel, da je Anna prišla v njihovo skupino in jim razkrila, kaj vse počnejo vijolični, saj bodo lahko odslej previdnejši, poleg tega pa sam ne bo imel več slabe vesti, če jim bo kdaj kaj izmaknil.

Matjaž je Anno tolažil, kakor je pač vedel in znal, a to je ni spravilo v dobro voljo. Najraje bi posestvo kar zapustila, je bila jasna kasneje, češ da nima vse skupaj nobenega smisla več. »Psihično sem uničena, nima smisla, da še vztrajam,« je ponavljala. Meni, da nima česa pokazati in da drugi menijo, da ničesar ne zna narediti. Na prigovarjanje, da bo šova kmalu konec in da mora stvari prespati, je odgovorila s solzami. »Čeprav nisem njen veliki oboževalec, jo imam po svoje tudi jaz rad in ji v takšnih trenutkih stojim ob strani. Ima res psihično krizo,« je potem razglabljal Matjaž, Anna pa se je na koncu le pomirila.

Rada bi se znebila Senada

Medtem pa Adriana, nova glava oranžne družine, kuje načrte, kako bi se čim prej znebila Senada. Sama je areno preživela že večkrat in vse bolj je prepričana, da ji je pot do finala odprta. Najprej se želi znebiti močnejših sotekmovalcev, zato s svojimi zavezniki globoko taktizirati, kako in koga bi domov poslali najprej.