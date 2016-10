Anna in novinka sta se skoraj stepli: Če bi jo jaz razbila ...

Tekmovalci šova Kmetija: Nov začetek so vstopili v novo obdobje, ki prinaša tudi nova pravila. Vsi po vrsti so Jasni priznali, da jih čaka pravi boj za preživetje. Razdelili so se v dve skupini, ki bosta vsak teden določili oba dvobojevalca.

»Moje sodelovanje z Anno ne bo mogoče. Obe sva trmasti, ona pa brezglavo hodi naokoli … Upam, da se bova zmogli dogovoriti,« je povedala Klavdija. Obe z Anno sta namreč vodji svojih skupin. Na posestvo pa so prišli tudi novi, a povsem enakovredni tekmovalci Božo, Rada in Zara. In Anna se je z Rado kmalu zapletla v glasen spor. Vmes je še obljubila, da Klavdiji ne bo popuščala, saj je tudi sama prebrisana, potem pa je bilo treba prepoloviti vrt. Vsak je vlekel po svoje, vsak je po svoje štel kole fižola, Andrej pa je spet ponorel, ker je Anna hotela, da obvelja njena. »Ko gledam, kako en jeb*** vrt delimo na pol, ko vidim, da že vse skupaj ni vredno pi***,« je bentila Adriana, novinki Radi pa ni bilo jasno, zakaj je sploh treba deliti prazen vrt in suhe paradižnike.

Po nasvetu še glasen spor

Anno je zmotilo, da Rada sploh kaj komentira, potem pa je novima članicama tudi svetovala, naj druge prej spoznata, potem pa šele ukrepata. »Kljub temu – brigajta se za svojo rit. In ne dovolita, da vama kdo možgane pere,« je dejala. Rada je na to pripomnila, da se moraš na posestvu očitno še najbolj paziti prav Anne … Ta jo je kasneje pri metanju sekire opomnila, da ne sme narediti prestopa, ona pa je kričala: »Ti nikoli več meni ne reci 'ništa'.« Nadaljevala je, da njej nima pravice ničesar govoriti, Anna pa se seveda ni dala. Malo je manjkalo, pa bi obračunali še fizično, Anna pa je naposled dodala, da groženj v družini ne bo. »Grožnja ni bila, če bi jo jaz razbila,« je odgovorila Rada, ki jo je zvečer tolažil Senad.

Nad novimi tekmovalci niso bili navdušeni niti drugi. Njihov prihod je Tine pokomentiral s sočno kletvico, češ da se oni borijo že dolgo, zdaj pa so »kar eni« prišli z istimi možnostmi za zmago.