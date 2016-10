Anna ga je presenetila v roza modrčku

Kot vedno se ob začetku tedna na posestvu dogaja prav poseben srečelov. Kravo Lizo tekmovalci zaprejo v posebno ogrado, ki ima narisana polja in potem vsak tekmovalec izbere eno polje, za katero je prepričan, da ga bo krava Liza označila s svojim iztrebkom in mu na ta način dala imuniteto. Liza tega ni hotela narediti takoj, ko je prišla v ogrado, zato so se tekmovalci odpravili po opravkih.

Senada je presenetila

Anna se je odločila, da se med tem časom umije. Kmalu nato je zaslišala, da se nekdo sprehaja po hiši, zato je bila prepričana, da so ji prišli sporočit, da je imuniteta njena. Iz kopalnice je prišla kar v spodnjem perilu in s tem presenetila Senada, ki ji je nato le sporočil, da Liza svojega dela še ni opravila, saj je zbežala iz ograde. Ob tem je ostal bolj kot ne ravnodušen ...