Anja Rupel: alergična na nekatere ljudi

Kako se začne vaše jutro?



S toplo limonado.



Kaj je pisalo v zadnjem SMS-sporočilu, ki ste ga dobili?



Če pridem na kavo. Seveda sem šla, z veseljem.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Nazadnje sem jokala ob gledanju res žalostnega filma.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



V najstniških letih večkrat.



Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?



Sem bolj dolgoprogašica. Z Alešem sva skupaj že 25 let.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Duhovitost in energija.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca, ki vam je povzročal težave?



Imela sem same 'fajn' oboževalce in oboževalke.



Kateremu traču o sebi ste se nazadnje nasmejali?



Če so trači, me vsi nasmejijo.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Prejšnji teden smo se dobile s prijateljicami, pa ne na kavi, temveč na dolgem večernem druženju, pogovor pa je tekel o … (smeh).



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Večino stvari, ki si jih želim narediti, si tudi upam.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Torbica za božično darilo.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Šivati, bi mi mnogokrat prišlo prav.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Najmanj dvakrat na teden.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Da sem pri šestnajstih letih odšla na avdicijo za pevko v skupini Videosex.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?



Vsakič, ko prehitro stegnem jezik in preveč odkrito povem svoje mnenje.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Praznovanje božiča. Ker je bila Ljubljana takrat še zasnežena, doma smo zakurili v peči, zbrala se je vsa družina. Pa darila so bila najlepša, ko sem bila otrok.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Samostojna sem bila že pri šestnajstih, ko sem začela služiti svoj denar, odselila pa sem se deset let pozneje.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Zelo eksotičnih jedi, kot so žuželke in kače, ker nisem ravno ljubiteljica teh bitij.



Ste na kaj alergični?



Na nekatere ljudi.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Odvisno od dneva, med tednom zgodaj vstajam in tudi zgodaj zaspim, okoli 23. ure.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.