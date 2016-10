Aneta iz Survivorja: Preživljam se z otroškim dodatkom

Pleme Sambal je odločilo: iz boja za denarno nagrado v resničnostnem šovu Survivor so poslali Aneto. Ni ji bilo vseeno, a izbire ni imela. Miran Stanovnik je ugasnil plamen na njeni bakli in jo poslal z otoka.

S toplih Filipinov se je Aneta vrnila v svoje življenje, brez glavne nagrade. Za Pop TV je razkrila, da je odraščala brez očeta in ji je ta lik med odraščanjem manjkal, morebiti je zato pri svojih partnerjih večinoma iskala varnost. Med drugim je mamica dveh otrok zaupala, da se preživlja z otroškim dodatkom in s priložnostnim delom. Seveda ima lepotica tudi partnerja, ki je podjetnik in ji pomaga ...

Če bi ji še enkrat dali možnost sodelovati, bi igrala pokvarjeno igro, je še povedala odkrito.