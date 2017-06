Andrej Stare priznal, s čim je zasvojen

Zdravnik in eden najbolj znanih slovenskih komentatorjev je pred kratkim prestal operacijo sive mrene, po kateri je odlično okreval. Najbolj hudo je bilo, ker se je moral za en teden odpovedati teku, s katerim je zasvojen. Letos je pretekel neverjetnih tisoč kilometrov, nam je zaupal in dodal, da teče skoraj vsak dan. »Pretečem osem do dvanajst kilometrov,« nam je zaupal Stare. Izvrstno telesno kondicijo ohranja le s tekom, kilometre pa pridno beleži. »Takšen značaj imam. Ne tekmujem pa z nikomer, niti sam s sabo. Ko tečem, se odlično počutim, to počnem zase, za svoje boljše počutje in zdravje,« nam je še zaupal. Na vprašanje, ali se nič ne boji za kolena, se je zasmejal in dejal: »Saj sem čvrst fant! Dobro se ogrejem in uporabljam določene žavbe, zato ni nobenega strahu.«

