Andrej Stare pod drobnogledom

Priljubljeni komentator Andrej Stare se je v minulih dneh mudil v olimpijsko obarvanem Riu, od koder nas je seznanjal z dogajanjem na atletskem prizorišču. Čez lužo pa ni mislil le na delo, temveč tudi na svojo ljubljeno Mojco Javh, gostinko, ki že nekaj mesecev greje njegovo srce in skrbi za njegovo dobro počutje. Da ji je zares mar, s čim njen najdražji polni svoj želodček, je dokazala, ko je Stare objavil fotografijo, ob kateri so se marsikomu pocedile sline. Meso, riž, ocvrt krompirček in priloga – porcija, da te kap! »Pazi, da se ne zrediš pri taki količini hrane. Bo vse stradanje zastonj,« ga je opozorila Mojca, ki doma zase in svojega najdražjega pripravlja lahke ter zdrave obroke. Verjetno je zato priljubljeni komentator brez slabe vesti grešil na drugem koncu sveta.

