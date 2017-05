Andrej je v Beogradu! Kaj se bo z Mirelo zgodilo zdaj?

Andrej Laharnar je odšel v Beograd, da bi prišel v stik s svojo zaročenko Mirelo Lapanović, ki sodeluje v srbskem resničnostnem šovu Pari (Parovi). Po nasvetu na slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, kamor je odšel v petek, je v torek potrkal na vrata slovenskega veleposlaništva v Beogradu. Tja je skupaj z njim odpotovala tudi Mirelina prijateljica Rebeka Ačimovič, ki o vsem dogajanju v Beogradu sproti prek facebooka obvešča svoje sledilce in prijatelje.

Andrej in Rebeka trdita, da jima produkcija Happy TV onemogoča telefonski stik z Mirelo, zato sta se odločila, da se podata v Beograd in skušata v živo priti do nje.

Naj spomnimo, da ko se je Andrej obrnil na pomoč na ministrstvo za zunanje zadeve, so mu tam svetovali, naj svoje sume o morebitni spolni zlorabi v šovu prijavi na slovensko ali srbsko policijo, ki bo ustrezno ukrepala.