Andrej bi po gejih zlival gnojnico

Andrej in Franc še naprej »modrujeta«. Foto: Planet TV

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek so padale težke besede in provokativne debate. Franc in Andrej sta se namreč v senci pogovarjala o potencialnih nasprotnikih Franca v sobotni areni. Med njimi se je znašel tudi Tine, za katerega pa je Franc povedal, da ga ne bi izbral, saj se mu zdi, da je Tine prešibek nasprotnik. Tudi sicer se mu zdi zelo nežen, zato je Andreja začel spraševati, ali se tudi njemu zdi, da je Tine gej.

Nekaj časa sta o tem ugibala, potem pa sta se lotila teme o istospolno usmerjenih in o tem, kako onadva tega nikakor ne podpirata. »V preteklosti sem že načrtoval, da bi na zborovanje istospolno usmerjenih prišel s cisterno gnojnice in začel škropiti naokoli,« je še zaključil Andrej.