Andrea Massi: Tini sem dal vse, tudi za ceno svojega zdravja

»Čarobne palice ni, ne obstaja!« je v minulih letih večkrat poudaril Andrea Massi, ki se bo letos srečal z abrahamom. Za nekatere bo večno ostal 'le' kondicijski trener in nergač, za druge Italijan s frizuro, ki je prišel v Slovenijo solit pamet. Večini pa se je vtisnil v spomin kot predan trener, ki je za Tinin uspeh tvegal svoje zdravje in prestavljal meje mogočega v cono nemogočega.

Danes je to življenjsko poglavje za njim. »Pomirjen sem,« nam je povedal na začetku pogovora v Mariboru. »Ko je Tina na Zlati lisici prismučala do mene, sem jo spustil in ji rekel, naj svobodno uživa. Brez mojih pritiskov, nasvetov in pametovanj. Saj veste – manj kot šampionu pametuješ, bolje je. Šampioni so že sami zase dovolj pametni,« v svojem slogu nadaljuje Andrea, ki mu je smučanje prineslo velike uspehe, slavo, denar in življenjsko družico Tino, a mu je na drugi strani tudi ogromno vzelo.

