Ana Roš zavrnila bajno ponudbo

Najboljša kuharica na svetu, Slovenka Ana Roš, je zavrnila ponudbo, ki bi jo zagotovo z odprtimi rokami sprejel marsikateri kuhar na svetu. Snubili in vabili naj bi jo v priljubljeno oddajo kuharsko oddajo. Čeprav Ana ne želi izdati, v katero, so italijanski mediji hitro razkrili, da naj bi šlo za oddajo Masterchef Italia.

Mnogim ni jasno, zakaj je Roševa zavrnila tako mikavno ponudbo, še posebej zato, ker se njena restavracija nahaja v kraju, ki je oddaljen od vsega. Prepričani so, da bi morala z nazivom, ki ga je letos osvojila, zgrabiti priložnost in se truditi za širšo prepoznavnost svojega imena.

A Roševe to ne gane. V nedavnem intervjuju za italijanski La Stampa je pojasnila, zakaj želi ostati v Kobaridu. »Ko imam dve prosti minuti, ju preživim z otrokoma. Že zdaj moram veliko potovati. Vse, kar počnem zunaj restavracije, počnem le, če je to v prid kvaliteti restavracije,« je dejala in dodala, da kakovost restavracije ne more trajati dolgo, če se preveč komercializira, saj to po njenem škodi poslu. »Mnogi mladi kuharji se ne zavedajo, da to ni romantičen posel, da je zanj treba garati. Včasih nastanejo tudi konflikti med družino in kuhinjo,« je še dodala.