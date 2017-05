Ana Roš bo kuhala Hrvatom

Brtonigla ima razgled od hrvaškega do slovenskega morja. Ta istrska vasica, mirna, tiha, ki že kdo bi vedel kako dolgo kljubuje vetru in soncu, je kulinarično bržkone najbolj znana vas v Istri na Hrvaškem. In prav v njej, vsaj tako napovedujejo v hrvaških časnikih, bo svoj lokal nekoč odprla ena od najbolj znanih kuharic na svetu Ana Roš.Bo res? Kot je razkrila v hrvaškem časniku Jutarnji list, o tem sanja in razmišlja že nekaj časa, zdaj pa naj bi sanje le pretopila v resničnost. »Morda čez pet ali najpozneje sedem let želim v Brtonigli, vasici, kjer so moji starši pred skoraj pol stoletja zgradili hiško iz kamna, odpreti majhno restavracijo. Zdaj tam pridelamo kakšnih 700 litrov sladke paradižnikove omake, za katero paradižnik zraste v Brtonigli, od koder je tudi olje, ki ga uporabljamo v Hiši Franko. Prepričana sem, da z vsem, kar tam ponuja zemlja, zlahka postanemo najboljša restavracija na svetu,« je povedala kuharica Ana. In snedla nekaj svojih besed, izrečenih pred časom, ko je na vprašanje, ali bo Hiša Franko kdaj dobila podružnico v Tokiu, New Yorku, Londonu ali nemara kje drugje, odgovorila: »Mogoče, ampak ne z menoj. Bolj in bolj se počutim vpeto v naš kraj. Kakor tudi Valter. Včasih razmišljava o majhnem bistroju, ki bi bil poklon tradicionalni kobariški kulinariki, s friko in štruklji, na primer. Rada gostujem po svetu, dvakrat ali trikrat na mesec kuham drugje ali nastopam na festivalih in delavnicah, bila sem že na vseh celinah razen na Antarktiki. Poleti pa sem doma, posvetim se Hiši, kuhinji, otrokom.« Še najbolj zanimivo je, kako je ošvrknila istrske kuharje, slovite masterchefe z vseh vetrov, ki se tolčejo po prsih in radi poudarjajo, da cenijo vse, kar je domače. »A neobičajno je, da večina istrskih gostincev sploh ne uporablja živil, ki jih imajo pri roki, na dvorišču, še manj spoštujejo ali nadaljujejo tradicijo.«



Ali se je zamerila kakšnemu istrskemu velemasterchefu, za zdaj še ni informacij, je pa pricurljala neuradna, da so si Ano Roš zaželeli producenti italijanskega kuharskega šova. No, pa jih je mrtvo hladno zavrnila, češ da ima »preveč drugih obveznosti« oziroma, v prevodu, da ima pametnejšega dela veliko preveč.