Ana Praznik: Postala bom dobra vila

»Izzivov se vedno veselim. Pravzaprav že komaj čakam, da začnemo snemati. S kamero nimam težav, sem kar sproščena pred njo, sicer pa to ne bo glavni poudarek. Ta bo na družinah, ki jim bomo prenavljali domove. Uresničevali bomo želje. Ali si lahko človek sploh zaželi še kaj lepšega? Ne da si želiš, da te tu in tam obišče dobra vila, zdaj bom postala to sama! Res sem hvaležna za to priložnost, ker ni lepšega, kot osrečiti sočloveka,« nam Ana zaupa občutke pred začetkom snemanja. Čeprav je mamica skoraj dveletne Otje, pravi, da njeno zasebno življenje zaradi oddaje ne bo trpelo. »Že zdaj delam in vijugam med poslovnim in zasebnim življenjem, tako kot druge delovne mamice, in zdaj ne bo nič drugače. Samo še ena popestritev v delovniku,« pove in doda, da ima na Radiu Center na srečo čudovite šefe, ki razumejo, da gre za projekt, ki terja celega človeka in stoodstotno pozornost. »Zato v času snemanja oddaj ne bom delala na radiu v popoldanskem terminu in se bom v celoti posvetila Delovni akciji. Res sem vesela, da me podpirajo, ker bi bilo brez te podpore zagotovo veliko težje.«



Uresničile so se ji sanje

Projekt je hvalevreden, nemalo Slovencev bo namreč dobilo priložnost za nov začetek, ponovno bodo lahko začutili toplino svojega doma. »Zdi se mi, da je najbolj pomembno, da se v svojem domu dobro počutiš. Pika. Da čutiš toplino, da prijatelji in družina radi pridejo. Prava energija, ki jo stanovanje oddaja, je ta obvezna za dobro počutje. Vse drugo so samo stvari, ki si jih že sam urediš po svojem okusu. Ampak žal mnogi nimajo tega. Živijo v nenormalnih razmerah - in to ni prav. Ni prav, da otroku ne moreš dati varnega zavetja. In ni prav, da nekateri živijo v zdravju škodljivem okolju. Njim bi radi pomagali. Jim prenovili stanovanje v takšnega, kakršnega si zaslužijo,« je Ana ponosna na to, da je lahko del takšnega projekta. S partnerjem Petrom sta svoje sanje uresničila pred šestimi meseci. »Naredila sva velik korak in šla na svoje. Rešila sva se najemniških stanovanj in si poiskala sanjsko stanovanje. In res je sanjsko. Takšno, kot sva si ga želela. Seveda ta odločitev ni padla čez noč. Kakšni dve leti sva hodila okrog in si ogledovala vse od starih hiš do novih stanovanj in na koncu našla stanovanje v središču Maribora v večstanovanjski hiši, ki je prostorno, odprto, kar nama je bilo zelo pomembno. Najpomembnejše od vsega pa je, da sva začutila pravo energijo. Ko sva stopila vanj, sva vedela, da je to to,« se spominja občutka, ko je spoznala, da so končno našli pravi dom. Uredili so si ga po svoje, pravzaprav ga še vedno urejajo. »Detajli so tisti, ki dajo piko na i. Ampak nam je dobro tudi tako, kot je zdaj. In to se mi zdi najbolj pomembno. Da se kot družina dobro počutimo v njem. Da smo radi doma.«

Solze? Pa kaj potem!

In da se v njem dobro počutijo, mora biti njihov domek urejen in pospravljen. »Vsak je zadolžen za svoje stvari, skupne prostore pa pospravljamo skupaj. Tudi Otjo navajava, da mora skrbeti za svoje stvari in jih tudi pospraviti. Tako jo je že obiskala Muca Copatarica, kmalu za njo pa je prišla še Muca Igračarica, ki odnese igrače, če jih otroci ne pospravijo,« v smehu pove Ana, ki je na hčerko izjemno ponosna, saj vzorno in pridno skrbi za to, da so igrače vedno pospravljene.

To bo zame največji osebni izziv. Da bom ostala močna in hkrati dovolj sočutna.

»Glede drugih opravil pa – kdor ima več časa v dnevu, poskrbi, da imamo dokaj pospravljeno oziroma urejeno. Kolikor je seveda to mogoče ob majhnem otroku. Zelo sem hvaležna, da je partner tudi redoljuben in mu ni problem opraviti še kaj več kot odnesti smeti,« svojega najdražjega pohvali Ana. Zaupa nam še, da je Otja spremenila njen pogled na svet. »Ko načrtuješ otroka, je vse tako lepo in vidiš samo lepe stvari. Ko pa so enkrat tu in ko jih vidiš odraščati, se šele zaveš odgovornosti, ki jo imaš do tega bitja. Sploh,če je to prvi otrok in je tudi zate vse prvič. Vsakič znova sem navdušena nad temi malimi možgani, ki so kot spužva in kar srkajo vse informacije. Zavedam se tudi tega, da je pomembno, da si otroku dober vzor,« pravi Ana in razneženo pove, da ima njena malčica že zdaj izjemen smisel za humor. »Je zgovorna, rada poje, skače po lužah. Čeprav me včasih razjezi, mi je najbolj všeč njen navihani pogled, ko nekaj ušpiči, čeprav ve, da tega ne sme. V takšnih situacijah se trudim ostati resna, a mi ne uspe vedno. Me je pa Otja naučila potrpežljivosti in strpnosti. In za to sem ji hvaležna.« Ana še prizna, da so njena čustva potencirana, odkar je postala mama, zato lahko pričakujemo, da bo tudi v oddaji potočila kakšno solzo.

Če človek ostane zvest sebi in je iskren, se mu kdaj pa kdaj tudi kakšna solzica oprosti!

»Sem zelo čustveno in sočutno bitje. Ko zasledim kakšno zgodbo, jo samodejno projiciram nase in na svojega otroka, zato zadnje čase kar pogosto točim solzice. To bo zame največji osebni izziv. Da bom ostala močna in v oporo družinam. In hkrati dovolj sočutna. Ampak mislim, da če človek ostane zvest sebi in je iskren, se mu kdaj pa kdaj tudi kakšna solzica oprosti!«

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«