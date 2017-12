Ana Praznik: Kot bi bila znova zaljubljena

Slovenci jo poznamo kot članico priljubljene skupine Bepop in radijsko moderatorko Radia Center, tokrat pa bomo Ano Praznik videli v povsem novi vlogi. Vodila bo namreč oddajo Delovna akcija na Pop TV, v kateri bodo izbranim družinam pomagali pri prenovi doma. »Z metuljčki v trebuhu se podajam v televizijski svet. Tako je, kot da bi bila znova zaljubljena. Res. Veselim se dneva, ko bomo začeli snemanti na terenu, ker bomo opravljali dobra dela. Lepe, pozitivne novice mi napolnijo srce, in če se le da, pomagam tudi sama. Zato sem še toliko bolj navdušena, da bomo z Delovno akcijo pomagali ljudem in tragične ali nesrečne zgodbe spremenili v vesele, pozitivne,« je navdušena Ana, ki je najbolj ponosna na to, da bodo ljudem ponudili novo, lepše življenje.

