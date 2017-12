Ana postavila smučke v kot in postala fotomodel

Ana pred fotoaparatom. In kaminom. Foto: F. L.

Zadnje tedne Ano Bucik redno spremljamo na svetovnih smučiščih. Od najboljše slovenske slalomistke se na tekmah pričakuje veliko.



A med treningi in tekmami je Ana našla čas, da se preizkusi tudi kot igralka in fotomodel. Smučarka je za Lisco posnela najnovejšo zimsko kampanjo, navsezadnje je že pred časom postala tudi ambasadorka te blagovne znamke.



»Pomembno je, da se na tekmi počutim dobro, da si zaupam,« pravi smučarka. Prepričana je tudi, da je za uspeh treba veliko vztrajnosti, treningov, samozavesti pa tudi dober občutek v svoji koži, pri čemer igra vlogo tudi spodnje perilo,« je pred časom dejala Bucikova, ki je zelo navezana na svojo družino, nič manj pa ji ob strani ne stoji Jure Košir, ki skrbi, da ima Ana vse potrebno, povezano z belimi strminami.



Pred Ano so pomembni dogodki, še posebno olimpijske igre v Južni Koreji.