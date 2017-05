Ana Maria Mitić: njena psička je zvezdnica

Romantic Dreamer Elisabeth je polno ime lepotičke Betty, ki pa ni čisto navadna psička. Poleg tega, da je njena lastnica priljubljena komičarka, igralka in voditeljica Ana Maria Mitić, je Betty pasme lhasa apso, ene najstarejših na svetu, ki prihaja iz Tibeta. Zanimivo je, da rejci simpatične kosmatinčke ohranjajo takšne, kot so jih imeli v budističnih templjih. Menihi so jih imenovali tudi dolgolasi sveti levi in jim temu primerno namenili veliko spoštovanja. Tudi Ana Maria obožuje svojo malo kosmatinko, zato želi njeno življenje deliti s svetom, kar dokazuje dejstvo, da je svoji lepotički na čast odprla instagram profil, na katerem objavlja fotografije iz njenega veselega pasjega življenja.

