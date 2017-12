Ana Klašnja za praznike v baletnih copatih

Balerina Ana Klašnja bo tudi letos med prazniki zaposlena. Tokrat s predstavo Hrestač. »Prost imam le božični večer, nato pa tri dni delam,« nam je zaupala Ana, ki se bo lahko sprostila in si nabrala novih moči pred silvestrovim. Tega bo s sinčkom Jašo in partnerjem Miho Krušičem preživela v toplem zavetju domačega gnezdeca. »Tako kot zadnji dve leti bo Jaša zaspal, midva bova nazdravila, imela večer zase, ob enih pa bova šla v posteljo.« Brez daril ne bo šlo, z njimi bodo babice in dedki zasuli predvsem Jašo. »Čeprav ima že 16 vlakcev in kup avtomobilov,« v smehu pove Ana, ob tem pa doda, da z Jašo letos nista pisala dobrih možem, saj je še premajhen. »V vrtcu jih je obiskal dedek Mraz, a je Jaša v strahu pred njim takoj rekel 'ne',« nam je še zaupala Ana in dodala, da se bodo odrasli med seboj obdarovali s skromnimi in osebni darilci.

