Ana Klašnja: z Miho sta Jaši pripravila budnico

Ana Klašnja je pred dnevi praznovala posebno obletnico, ki se je bo vedno rada spominjala in s katero je dobila najlepši naziv na svetu. Ponosna mamica in njen partner Miha Krušič sta namreč s prvorojencem Jašo upihnila prvo svečko, Ana pa nam je zaupala, kako je bil videti njihov posebni dan. Čeprav Jaša ni prav dobro vedel, zakaj takšen hrup in veselje okrog njega, sta mu mamica in očka zjutraj pripravila posebno budnico. »Prišla sva k Jašku v sobico in mu zapela, on pa se je smejal, in čeprav ni vedel, kaj se dogaja, se mu je zdelo imenitno. Z Miho sva mu želela pripraviti zabavo, a smo na koncu praznovali s sorodniki. Bilo je luštno, domače in prijetno, kot se spodobi za prvi rojstni dan,« nam je še povedala ganjena Ana.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«