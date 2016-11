Ana Klašnja se je vrnila  k prvi ljubezni

Balerina Ana Klašnja ima veliko razlogov za dobro voljo. Po uspešni novi sezoni Talentov se je zmagoslavno vrnila na delovno mesto v Ljubljanski balet. Zaradi nedavne nosečnosti in rojstva prvega otroka se je morala zelo premišljeno soočiti z novimi okoliščinami. »Zavedala sem se, da bom hitro začutila klic svoje prve ljubezni – plesa. Iskreno sem si želela spet obuti baletne copate, saj je kariera balerine kratka in je vsako izgubljeno leto dodatna bolečina. Nisem želela biti predolgo odsotna, zato sem s pomočjo fizioterapevtke počasi pripravljala telo na nove podvige. Urediti sem morala prehrano, prilagoditi treninge in se psihično pripraviti na odsotnost od sinčka. Mamice dobro razumejo, da ni lahko oditi od doma, četudi samo v službo, in če nekatere izberejo klepete s prijateljicami ali 'kofetkanje', sem jaz izbrala balet,« je iskrena Ana, ki je na obnovitveni premieri znova blestela v vlogi Julie.

