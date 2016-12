Ana Klašnja razkrila, kaj nas čaka v finalu Talentov

Finale priljubljene oddaje Slovenija ima talent se nezadržno približuje in Ana Klašnja nam je ob tem zaupala, da so žiranti svoje delo načelno opravili. »Pred nami je oddaja z najboljšimi trenutki preteklih oddaj letošnje sezone, razkrili bomo tudi devet finalistov, ki so nominirani v treh posebnih kategorijah,« nam je razkrila Ana, ob tem pa pojasnila, da bo zmagovalec posamezne kategorije prejel tri tisoč evrov. Ana se izjemno veseli finalnih nastopov in razglasitve letošnjega zmagovalca ali zmagovalcev.

Sicer pa bo december za njo precej deloven, in sicer jo čaka nekaj nastopov v Hrestaču v ljubljanski SNG Operi in baletu. »Po novem letu pa si bom vzela prosto in se imela fino s svojima fantoma,« je še povedala.