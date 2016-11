Ana Klašnja in Lukas spet zaljubljenca

Ana se je vnovičnega nastopa v kultnem baletu z dobrim prijateljem in kolegom Lukasom zelo veselila. Foto: Mediaspeed

Uživale so v predstavi (z leve): operna pevka Mirjam Kalin, Radmila Gorjanc in baletka, umetniška vodja SNG Opera in balet Ljubljana Sanja Nešković Peršin. Foto: Mediaspeed