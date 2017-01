Ana Klašnja iz baletnih copatkov v superge

Najbolj znana slovenska balerina Ana Klašnja in njen srčni izbranec Miha Krušič, plesalec in koreograf, nista tesno povezana le na zasebnem področju. Potem ko sta sodelovala v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent, se je Ana svojemu najdražjemu pridružila tudi v njegovi plesni šoli Pro Dance Studio. »Vsake toliko časa tudi jaz treniram tam in spodbujam ljudi. Tja se grem sprostit, ker gre za povsem drugo vrsto plesa, kot je balet. Dobra glasba, odlično vzdušje, veliko zabave. Človek da lahko vse štiri od sebe in mu ni treba poznati korakov. Tudi zmotiš se lahko in si daš duška,« nam je Ana opisala, kako jo plesne urice pri njenem Mihi sproščajo. »Gre za nekaj hiphopa, showdancea, jazza, predvsem pa je pomembno to, da so koraki zelo preprosti in jih lahko uporabimo tudi v diskoteki ali na veselici,« še pove Ana. Z Miho sta idejo dobila, ker sta želela ljudi pritegniti k plesu in hkrati doseči, da bi se pri tem sprostili. »Tudi jaz ne poznam vseh zvrsti in korakov. Zadnjič sem se denimo lovila na korake čačačaja in so se mi vsi smejali,« pravi v smehu in doda, da ji občasno zelo ugaja zamenjati baletne copatke in tutu s supergami in trenirko.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.