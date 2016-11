Ana je hvaležna hčerki: Vse najboljše, Ronja!

Rojstni dnevi znajo biti še kako naporni, sploh pri najmlajših, za katere je treba organizirati zabavo za prijatelje in sorodnike. Pri Ani Dolinar je vse malce drugače, saj je igralka zelo nekonvencionalna mamica, ki daje prednost pristnim odnosom pred komercialnimi prijemi.

Več kot na stotine daril ji pomenijo topla beseda, ljubeč pogled in objem. Ob petem rojstnem dnevu hčerke Ronje je izlila čustva in se ji zahvalila, da jo je naredila še močnejšo. »V moje življenje si prinesla nove izzive, ga oplemenitila s čarobnostjo in me naučila ljubiti bolj, kot sem mislila, da lahko. Žal sem zaradi nenehnega snemanja in predstav zamudila ta posebni trenutek, bila sem raztresena, nervozna in izjemno utrujena. Natrpan urnik je zadnje čase zbrisal zasmeh z mojega obraza, zato sem prav na hčerkin rojstni dan sklenila, da je napočil trenutek velikih sprememb. Še nikoli se nisem počutila bolj pripravljeno, da z obema rokama objamem spremembe, ki se jih iskreno veselim. Še enkrat ti hvala, draga moja Ronja, ker mi daješ pogum, in vedi, da ti bom vedno stala ob strani,« je čustveno zapisala Ana.

