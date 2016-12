Ambiciozna Filip in Blaž: Zdaj je na vrsti svet

Filip in Blaž sta prva tri gostovanja po Evropi opravila z odliko, še posebej nestrpno pa pričakujeta potovanje v Ameriko. Foto: Sašo Radej

Dvojec pod imenom FB Acrobatics se je odpravil na zelo drzno avanturo. Potem ko sta nas pred leti navdušila v slovenskem šovu, ki odkriva talente, sta se odločila, da svoje mojstrovine predstavita še v drugih državah. Najprej sta poskusila v Nemčiji in si prigarala napredovanje v naslednji krog oddaje Supertalent, nam pa razkrila, da so pred njima še druga gostovanja. »Podpora slovenskega občinstva nama veliko pomeni, zato se z večjim veseljem podajava na nekakšno turnejo po talent šovih širom sveta. Pred kratkim sva bila v Madridu na španskih talentih, kmalu bodo po televiziji italijanski, kjer sva tudi pokazala svojo točko, naslednje leto pa naju boste lahko gledali še na britanskih in ameriških,« pove simpatični Filip Kržišnik, ki s svojim prijateljem Blažem Slaničem že komaj čaka na nadaljnje podvige.

