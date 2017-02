Alya: Lani me je doletela bolezen

Kako se začne vaše jutro?



Moje jutro se vedno začne z jogo in pripravo hrane za na pot, saj sem večino časa zdoma.



O čem govori zadnji SMS, ki ste ga dobili nazadnje?



Pogovor z mojim režiserjem Nikom Karom o pripravah na prihajajočo Emo, ker že snemamo video za pesem Halo.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O največjem slovenskem glasbenem festivalu, ki je skoraj pred vrati. Gre za veliko odgovornost, zato je treba temeljito urediti vse podrobnosti, a kljub številnim opravkom v tem procesu z ekipo neizmerno uživamo in komaj čakamo na začetek.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Sem kar jokica, priznam. Zjočem se že ob dobrem filmu, solzne oči pa lahko dobim tudi čez dan, ko se mi kaj lepega, ganljivega zgodi.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Ah, to pa zelo velikokrat.



Kako dolgo je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj?



Po mojem je bila to zveza v srednji šoli, ki je trajala približno dva meseca, dokler mi takratni fant ni povedal, da odhaja z drugo.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal/-a težave?



Tudi teh je bilo v 16 letih kariere kar nekaj, a sem se jih vselej uspešno obranila.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Preizkusila sem se že v številnih vlogah, predvsem pa sem si nekaj časa želela pokazati svojo nežnejšo plat, vendar sem se zaradi občutka ranljivosti bala.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Nastop na Emi (nasmeh).



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Želela bi ljudi bolj srčno povezati in jih s čarobno palčko posipati z zlatim prahom ljubezni.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Jogo izvajam vsak dan, občasno grem tudi v domači fitnes.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Nedvomno je bil to moj koncert v potniškem letalu 2014., ki smo ga pripravili skupaj z agencijo Avi. Vse je potekalo v Zagrebu, povabili smo novinarje iz Slovenije in celotne nekdanje Jugoslavije, nato pa poleteli v zrak, kjer sem skupaj z ekipo in dragim gostom Massimom Savićem odpela in napovedala novo ploščo ter prihajajočo koncertno turnejo.



Najbolj neprijetna situacija v življenju?



Bolezen, ki me je doletela lani, s katero sem se borila vse leto. Postavila mi je svet na glavo, hkrati pa me je tudi streznila.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Samostojna sem postala ob vstopu v polnoletnost, odselila sem se pri šestindvajsetih, kar v svojo hišo.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Rada preizkušam različne stvari, ne jem pa mesa, tako da bi se pri meni tukaj malo zalomilo.



Ste na kaj alergični?



Ne uživam glutena, glukoze in laktoze.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Zelo različno. Rada preberem kakšno dobro knjigo, če imam koncert, grem v posteljo zelo pozno zjutraj, sicer pa malo pred polnočjo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«