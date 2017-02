Alma Rekić: Uspelo mi je zaradi moža

Čez dober mesec bo spet na sporedu oddaja. »Kot vidiš, sem pridirkala na mesto srečanja. Seveda že potekajo priprave na tretjo sezono MasterChefa. Precej naporne so, pa tudi poučne, tako za sodnike kot za tekmovalce. Pripraviti se morajo na časovni pritisk, pri čemer so pomembne tudi psiha, zbranost, koncentracija.« Sprejme naju Svetozar Raspopović - Pope, lastnik restavracije. »Pogrešam takšne kuharje, ki pridejo v restavracijo.« Medtem ko nama Pope išče mizo, Alma pove: »S svojo prisotnostjo ti da vedeti, da je on šef kuhinje. Ima tudi karizmo. To so strastni ljudje. Kuharija je strast, tudi moja. In ustvarjanje krožnikov umetnost.« Kot poznavalka pove, da je tukaj dobra hrana, o tem, da je na splošno zelo kritična do hrane, pa pravi: »Pa nisem tako kritična. No, ja,« se nasmeji. »Slovenci imamo zelo dobro kulinariko, ki jo je treba ohraniti. Našo avtohtono hrano se da seveda predstaviti tudi na moderen način.« Sicer pa rada obiskuje nove restavracije. »Kulinarika je moje življenje. Večinoma razmišljam skozi hrano. Tudi zelo veliko pogovora teče o hrani, tako doma kot drugje. Včasih rečejo, da je zdaj pa dovolj. Potem se potrudiš govoriti o vremenu, ampak kaj hitro zaideš spet nazaj na hrano.« Se tudi z možem pogovarjata predvsem o hrani? »Uf, z Marjanom kulinarično nisva ravno na isti ravni. Saj se trudi, ampak potem pride do težave, ko začnem kritizirati.« Ob mojem sklepanju, da je torej tudi doma stroga sodnica, me hitro prekine: »Bolj je moj sin Denis. Če narediš desetkrat pire krompir, daj enajstič naredi malo drugače.« Nato pojasni, kako je, ko ona kuha: »Uuu, to pa je zelo zanimivo. Zelo rada imam italijanske družine, v katerih je mama glavna in kuhinja zelo glasna.« Kuhanje jo sprošča. »S sinom največkrat sodelujeva. Trenutno se celo odloča, da bi šel na gostinsko šolo. Tako da sem v nedeljo že imela izziv zanj. Hočeš na gostinsko? Predpasnik daj gor, zdaj boš pa kuhal!« Pove, da se je dobro izkazal. »Tudi škampe zelo dobro naredi. Me preseneča. Moram reči, da bolje kuha kot Marjan,« in se nasmeji.

