Alma Rekić bo kuhalnico odslej vihtela v Kopru

Najstrožja sodnica slovenskega MasterChefa, Gorenjka Alma Rekić, se seli na Obalo. Potem ko je zapustila dolgoletno mesto šefice slaščičarne v Park hotelu na Bledu, se je poslovno predala toku življenja. Najprej jo je odneslo v hotel Union, kjer je vodila kuhinjo, nato se je podala v Bohinj. Zdaj jo je nov izziv pripeljal v Koper, kjer je v četrtek svoja vrata odprla restavracija Carpaccio. Kot velemojstrica kuhe bo Alma s svojo ekipo poskrbela, da bo restavracija na Carpacciovem trgu 6 spet zaživela v vsem svojem kulinaričnem blišču. Goste nameravajo razvajati s skrbno pripravljenimi in dovršenimi krožniki. »Za zdaj smo dogovorjeni, da pomagam pri vnovičnem zagonu, od tega pa je odvisno tudi, če oziroma kako se bomo dogovorili o nadaljevanju zgodbe,« je povedala Alma. Ker je perfekcionistka in zahtevna tako do sebe kot do ekipe, si od nove koprske pridobitve mnogi veliko obetajo.

