Alma iz Big Brotherja je rekla, da je konec

Kajenje škodi zdravju in lahko povzroči marsikatero neprijetnost ter tudi bolezni. Vse to lahko preberemo na škatlicah cigaret, a vseeno mnogi kadijo. Ena tistih, ki je vase vdihovala snovi, ki telesu (lahko) škodijo, je tudi Alma Pijuković iz zadnjega Big Brotherja. Danes pa je objavila vest, da je že mesec dni, odkar je opustila smrdečo razvado.

»Lep filing, res,« je zapisala in dodala, da cigarete ne bo več prižgala. »Ni šans,« je jasna.

Vsekakor se ji to zagotovo pozna tudi v denarnici. Sploh v duhu novih podražitev tobačnih izdelkov. Več o tem v članku Ste kadilec? To so spremembe, ki vas čakajo.