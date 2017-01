Alma iz BB: Vsak evro bi prišel prav

Udeleženka Big Brotherja Alma Pijuković se je podala v dobrodelnost. Na svojem facebooku in na strani Jamranje je objavila, da zbira denar za 4-letno deklico Snežo.

Čeprav je namen gotovo dober, pa se je vsega skupaj lotila na malce neroden način. Alma namreč predlaga, da bi tisti, ki so pripravljeni pomagati, denar dali kar njej, ona pa ga bo potem predala družini.

Čeprav so mnogi pripravljeni priskočiti na pomoč, pa Almi očitajo, da bi lahko glede na to, da je zaposlena v zdravstvu, bila jasnejša, za kakšno bolezen gre, očitajo pa ji tudi, da so informacije o deklici nekoliko preveč skope.