Alma iz BB izgubila živce: Mene nihče več ne bo je*** v glavo

»Po celem dnevu se gospa spomni, da bo pozna v Ljubljani in da ne bo mogla in da prestavi na ponedeljek. Seveda popi***m. Mene ne bo več nihče je*al v glavo. To je prva stvar. Druga stvar je, jaz ne maram čakanja. Kar rečem, tega se držim.« Tako pripoveduje Alma Pijuković, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Big Brother, ki si je želela odstraniti lasne podaljške, za katere ji je žal, da si jih je sploh dala namestiti. Ker se s frizerko nista mogli uskladiti (frizerka jo je celo blokirala) in je imela vsega dovolj, je pograbila škarje in odrezala podaljšek za podaljškom.



To je ostalo od njenih las. Foto: Facebook

»To je ostalo od mojih laskov. Nič od nič,« pravi in svari druga dekleta, naj se ne odločijo za lasne podaljške. »Razočarana sem totalna. Jezna sem kot ris,« je pred kamero povedala Alma.