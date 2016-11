Aljoša Bagola razkriva, kako postati svinjsko bogat

V enem svojih boleče iskrenih zapisov se kreativni direktor Aljoša Bagola pomenljivo sprašuje, kako obogateti, in skozi ironijo današnjega časa postreže s primerjavami med materialnim in duhovnim bogastvom. Med drugim pravi, da opazuje ljudi, ki so v različnih panogah materialno obogateli, a se pri tem čustveno osiromašili, fizično iztrošili, zamudili rojstne dneve svojih otrok in na dopustih ves čas zrli v računalnike in telefone.

»Tudi sam živim v utvari, da si moram prigarati dovolj denarja, da se bom lahko počutil varnega. Kako neumno, mar ne? Varni in srečni bi se morali počutiti, ker premoremo ljubezen, ker lahko v njej vzgajamo svoje otroke in ker nam je dano samozavedanje in lahko spoznamo, kdo smo v resnici. Ali otrokom, ko od nas potrebujejo ljubezen in občutek varnosti, pokažemo svojo denarnico? Ne, objamemo jih in jih v navalu največje ljubezni in sreče močno stisnemo k sebi,« zapiše eno izmed največjih resnic današnjega časa.

Na koncu doda še anekdoto s prijateljeve zabave, kjer so se ga lotili na sila neslan način. Zbrani so menda spadali v krog bogatih in vplivnih, eden od njih pa mu je najprej naročil rundo špricarjev, nato pa enega od teh pomembnežev posmehljivo vprašal, kdaj bo Bagoli konsolidiral finance. »Nekdanji finančni minister me je pogledal ter hladno kot špricar, ki sem mu ga ravno postregel, odvrnil, da Bagola nima financ,« je pogumno zapisal Aljoša, ki se je na to provokacijo odzval, da hvala bogu ni bogataš.

