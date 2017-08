Aljaž in Janette: najlepši par na Otoku

Prijatelji so ju razglasili za sanjski par. Foto: facebook

Plesalec Aljaž Škorjanec in njegova novopečena soproga Janette Manrara sta že kmalu po poroki označena za enega najlepših parov na Otoku. Angleški mediji o njima pišejo le v presežnikih, zato je nenavadno, da ju naši ustvarjalci oddaje Zvezde plešejo v prvi sezoni niso povabili v goste. Aljaž je namreč redni član angleške različice tega plesnega tekmovanja, za sabo ima tudi eno zmago in bi bil odlična popestritev slovenskega šov programa. Tudi njegova Janette pleše z zvezdami visokega kova, vendar se po uspehu ne more kosati z našim Bistričanom. Le nekaj tednov po sanjski poroki se oba v Londonu že intenzivno pripravljata na začetek nove sezone, kjer jima družbo dela tudi Nadiya Bychkova.

