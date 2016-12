Alja Viryent: Želim delati v Sloveniji, s slovenskimi delavci

Pogumna oblikovalka čevljev Alja Viryent je v torek na pogorišču nekdanjega tržiškega Peka uradno začela svojo novo poslovno pot. V predprodajo je ponudila ročno izdelan klasični moški čevelj in ženski salonar s fluorescenčno peto, izdelanih bo le po 100 parov. Upa, da bo prodala vse, zaposlila delavce in zagnala proizvodnjo. Kaže dobro, saj naročila prihajajo. V minulih mesecih sva se z Aljo večkrat slišali, zato sem bila z dogajanjem v Tržiču na tekočem. Od predpriprav in bojev z birokracijo, preskakovanja polen, ki so ji letela pod noge, vznemirjenja ob prejemu ključev prostora v Peku do težav s stroji, ki so po dolgem neobratovanju potrebovali popravila. Njena pot do prvih dveh parov čevljev se mi je zdela ena velika preizkušnja. Kot bi življenje preverjalo, ali je res dovolj trdna, vztrajna in pripravljena na vse, kar jo čaka. A se ni dala. Včasih je bila sicer utrujena, tudi jezna, vere vase in v projekt pa ni izgubila nikoli. Vanj je vložila sebe in vse svoje prihranke. Dan, preden si je prižgala prvo zeleno luč, me je, že malce v pričakovanju, objela v svojem novem delovnem okolju.



Zavrgli 20 parov čevljev



Da sta prva para čevljev nastala, so naredili kar nekaj poskusnih verzij. »Najprej sem želela videti, kaj delavci znajo, kako šivajo. Imam svoje normative in detajle, kako želim, da so čevlji izdelani. Videla sem veliko razliko med čevlji, ki so jih delali prej, in načinom mojega dela. Od tega, kako je usnje zagibano, kako je stanjšan rob … Vsi ti detajli vplivajo na kakovost in udobnost čevlja. Kakšnih 20 parov smo zavrgli, preden smo izdelali prave,« opiše. Prototipa sta narejena na Aljinih preverjenih kopitih, razvoj novega modela pa sicer stane med 30.000 in 50.000 evri. »Izbrala sem klasični ženski salonar in moški čevelj, imata pa moje detajle oziroma podpis. Ženskega poudari fluorescenčna peta, moškega pa šiv v tej barvi. Sta ročno izdelana, cena je 250 evrov, v kolekciji pa je le po 100 parov,« pojasni. Pri naročilih računa tudi na butike in stranke, s katerimi je že sodelovala. S sredstvi od predprodaje prvih čevljev bodo kupili material za izdelavo, zaposlila bo delavce in proizvodnja se bo lahko začela zares. »Tako delajo tudi v tujini,« pojasni. Aljin načrt je izdelava poslovnih čevljev in tistih za posebne priložnosti, ki so ortopedsko oblikovani, a elegantni. Izdelovali bi tudi čevlje po meri.

