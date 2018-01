Alina je izrezana babica!

V takšno lepotico je zrasla Juretova in Alenkina prvorojenka. Foto: Instagram

Prvi konec tedna v januarju je bil za družino Košir nekaj posebnega. Juretova in Alenkina najstarejša hči Alina je namreč praznovala 15. rojstni dan, ki so ga proslavili v najožjem krogu, mamica Alenka pa je za to priložnost za prvorojenko spekla torto.

Lepota je zapisana v genih.

Ob tem je nastala prav posebna fotografija, ki jo je Alenka delila s prijatelji, in sicer je lepotička Alina pozirala s sliko svoje pokojne babice Romane, Alenkine mame, ob tem pa so nam skoraj stopile oči iz jamic. »Moja mami Romana na sliki, ki je bila naslikana leta 1965. Takrat je bila stara 15 let. Natanko

