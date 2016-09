Alibi v drugo na kraj zločina

V petek 23. septembra se bo na Gori pod lipo (Zgornja Ložnica) začel tridnevni festival krimi in noir literature Alibi. Lanska krstna izvedba je bila med ljubitelji literature in v medijih lepo sprejeta, kar je dalo pobudniku festivala in pisatelju Renatu Bratkoviču veter v jadra pri organizaciji letošnjega druženja. Pravi, da je zamisel za festival prišla povsem organsko: »Ob obisku Gore pod lipo v okviru nekega drugega projekta sem se ob pogovoru z lastnikoma Leno in Primožem ozrl naokoli in rekel, da je kraj idealen za kako pisateljsko delavnico, in oba sta se strinjala. Potem smo malo staknili glave in počasi sta se rodila scenarij poteka tridnevne delavnice in žanrska usmeritev. Z idejo, da povabimo tuje pisce, pa je iz delavnice nastal Mednarodni krimi in noir književni festival – Alibi. Od ideje do festivala sta minila le dva meseca in prva izvedba je glede na gverilski pristop k organizaciji po mojem izpadla zelo dobro. Podpora sodelujočih pajdašev pri zločinu, torej partnerskih podjetij, ki so festival v posameznih segmentih omogočila, je bila fantastična. Seveda pa me je najbolj navdušilo sodelovanje s pisci, ki so neverjetno topli in človeški – človek bi rekel, da se v svojih zgodbah zares popolnoma znebijo negativne energije, da v njih obračunajo z vsem in vsemi in so potem v resničnem življenju lahko kul in prijazni.«



Letos je k sodelovanju privabil uveljavljene pisatelje: Američanko Kate Laity, ki je predavateljica ustvarjalnega pisanja, avtorica številnih odmevnih kratkih zgodb in romanov, Grka Vassilisa Danellisa, ki je noir avtor mlajše generacije in vidni član Združenja grških piscev kriminalnega leposlovja ELSAL, ter dva domača avtorja: Avgusta Demšarja, velja za legendo slovenske kriminalke, in mladega pisatelja Janeza Grma. Povabljen je še en avtor, ki pa mu udeležbe doslej ni uspelo potrditi. »Prvi kriterij za udeležbo na festivalu je seveda ta, da pisec ustvarja v noir ali kriminalni zvrsti in da piše dobro prozo. Pomaga, če sem v obdobju odločanja z njim imel pogostejšo komunikacijo, z večino sem povezan na družabnih omrežjih, ker mi pač prej pade na pamet. Načeloma so za udeležbo odprti vsi, mnogi so prav tako že leta prijatelji na facebooku in je tak dogodek odlična priložnost, da se srečajo tudi v živo. Je pa potem vprašanje, ali si v danem trenutku lahko privoščijo pot sem – za hrano in stanovanje je poskrbljeno, potnih stroškov pa jim za zdaj še nismo zmožni pokriti. No, upam, da se bodo v naslednjem letu našla sredstva za to.«



Osredni dogodek kreativnega dela festivala ostaja vikend delavnica, na kateri pisci izžrebajo naslove za zgodbe, ki jih potem napišejo in na koncu javno predstavijo. »Sem pa neizmerno vesel, da bomo lahko v okviru spremljevalnega programa festivala vrteli Pse brezčasja, še vedno aktualen slovenski film noir, ki ga je po istoimenskem romanu Zorana Benčiča, pevca skupine Res nullius, režiral Matej Nahtigal. Po projekciji se bomo pogovorili z nekaterimi od ustvarjalcev filma. Vsekakor si želim več spremljevalnega programa, več filma in javnega branja zgodb zunaj okvira delavnice, mogoče v prihodnosti k sodelovanju povabimo še založnike. Eno pa je gotovo: po petih izvedbah bo Alibi najpomembnejši festival v regiji, o tem sem prepričan.«



Program festivala



Petek, 23. september: Srečanje petih gostujočih piscev na Gori pod lipo.



Sobota, 24. september: Celodnevna delavnica, na kateri bo pet piscev ustvarjalo zgodbe z naslovom, ki ga dobijo večer pred tem.



Nedelja, 25. september ob 17.00 (javni dogodek): Dobra književnost z dobrim vinom: literarni večer, branje zgodb, pogovor in druženje z avtorji.



Spremljevalni program



Sobota, 24. september, ob 20.00 (javni dogodek): V Kinu Bistrica bo predstavitev odličnega slovenskega filma noir Psi brezčasja.