Alenka Godec živi vijoličasto življenje

Čeprav je pred dvema letoma srečala abrahama, Alenka Godec še nikoli ni bila tako mladostna in barvita kot v zadnjih mesecih. Glasbenica, ki je zadnje čase odeta, ovita in dobesedno prepojena z različnimi odtenki vijoličaste, je priznala, da jo je ta barva omrežila in obsedla. »Vsi njeni odtenki, vse njene svetlejše in temnejše izpeljanke,« prizna in poudari, da jo je najprej navdušil šal, nato je dobila korekcijska očala v podobni barvi, posledično so morali biti vijolični tudi nohti, nato pa je presenetila še z vijoličastimi prameni. »Zgodi se, da te nekdo ali nekaj res zelo navduši,« še pove Alenka, ki smo jo na nedavnem dogodku opazili tudi z vijolično torbico. Vijoličasta barva ima po mnenju strokovnjakov največjo vibracijsko moč, poleg tega pa je to barva domišljije, ki izraža ekstravaganco in brezmejnost. Priznati moramo, da je energična pevka zase izbrala pravo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«