Alenka Bratušek: prepričala jo je hči Nuša

Nekdanja slovenska premierka in predsednica stranke Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov je z iztegnjeno roko in nasmehom na obrazu že osmič darovala kri. Zaupala nam je, da se je za darovanje prvič odločila pred štirimi leti, in sicer na predlog hčerke Nuše. »Nekaj mesecev pred tem je dopolnila osemnajst let in s tem izpolnila pogoj za darovanje krvi,« pojasni Bratuškova, ob tem pa doda, da je vesela, da je zdrava in lahko pomaga, hkrati pa ponosna, da njena hči čuti enako. »Vsak, ki je zdrav, bi lahko vsaj enkrat daroval kri, saj nikoli ne veš, kdaj bo tebi ta čudežna tekočina rešila življenje,« polaga na srce tistim, ki se za to plemenito dejanje še niso odločili.

