Alenka Bratušek kratka krila postavila v kot

Ko je bila Alenka Bratušek predsednica vlade, jo je bilo na različnih prireditvah mogoče videti v precej kratkih krilih, pisanih vzorcih in visokih petkah. Mnogi so ji takrat očitali, da takšna oprava enostavno ni primerna na premierko. Alenka se na zlobne jezike ni ozirala, temveč je posegala po oblačilih, v katerih se je takrat očitno najbolje počutila in s katerimi je znala poudariti svojo ženstvenost. Nekdanja predsednica vlade trenutno ni na tako visokem položaju kot nekoč, smo pa izvedeli, da trenutno bolj kot na kratka krila prisega na kostime in športna oblačila. Alenka je namreč zaprisežena hribolazka in sedaj raje kot visoke petke obuje športne ali pohodne čevlje ter redno skrbi za telesno pripravljenost.

